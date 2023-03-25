إحباط هجوم واسع شنته قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه

أعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، إحباط الجيش الروسي هجوما شنته قوات كييف على محيط مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، وتوجيهه ضربة استباقية للقوات الأوكرانية بالمنطقة.

ونقلت "نوفوستي" عن روغوف قوله: "تم إحباط هجوم واسع النطاق كان قد أعد له العدو في اتجاه زابوروجيه".

وأكد أن الجيش الروسي وجه ضربة استباقية للقوات الأوكرانية في المنطقة، أدت إلى تدمير مخازن للذخيرة والوقود، وأسفرت عن مقتل العشرات من جنود كييف.

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلن روغوف أن سلطات كييف تلقي بجنودها إلى الموت المحتم لخرق دفاع القوات الروسية على محور زابوروجيه.

المصدر: RT