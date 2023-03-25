بوتين: دعوت شي إلى فنجان شاي في شقتي بالكرملين وبحثنا هناك كل شيء

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه دعا نظيره الصيني، شي جين بينغ، أثناء زيارته موسكو مؤخرا إلى شقته في الكرملين، حيث احتسيا الشاي هناك بعد الغداء، و"بحثا كل شيء بهدوء وروية".

وقال بوتين عبر قناة "روسيا-24": "تناولنا غداء عمل، ثم دعوت الرئيس الصيني بحكم الصداقة التي تربطنا للانتقال إلى مكان آخر، لدي شقة هنا، حيث أقضي فيها الكثير من الوقت في الآونة الأخيرة وأقضي الليل فيها كثيرا، ولذلك انتقلنا إليها. جلسنا قرب المدفأة واحتسينا الشاي وبحثنا كل شيء بروية".

وأجرى الرئيس الصيني زيارة رسمية إلى روسيا مؤخرا استمرت ثلاثة أيام، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين لولاية ثالثة.

وخلال الزيارة، تم التوقيع على بيان مشترك حول خطة لتطوير التعاون الاقتصادي الروسي الصيني حتى عام 2030.

المصدر: نوفوستي