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تسجيل هزات أرضية بقوة 3.4 درجة في سوتشي

أخبار روسيا

تسجيل هزات أرضية بقوة 3.4 درجة في سوتشي
Sputnik
منتج سوتشي
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أفادت مديرية حالات الطوارئ الروسية في إقليم كراسنودار، في بيانها اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة 3.4 درجة في مدينة سوتشي الواقعة على ساحل البحر الأسود.

وذكر البيان أن الهزات الأرضية، وقعت على عمق 10 كيلومترات مساء أمس الخميس.

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وشدد البيان، على أن الزلزال لم يسفر عن قتلى أو جرحى، ولم ينجم عنه أية أضرار مادية.

وقال البيان: "سجلت محطة أوبنينسكي لرصد الزلازل، في 23 مارس 2023، وقوع زلزال بقوة 3.4 درجة في منتجع مدينة سوتشي على عمق 10 كلم".

وأكد البيان أن كل مرافق البنية التحتية العامة ومواقع دعم الحياة، تعمل بشكل طبيعي، ولا يوجد قتلى أو مصابون.

المصدر: تاس

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