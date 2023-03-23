موسكو: لا مصداقية لادعاء واشنطن براءتها من تفجير "السيل الشمالي"

أكدت سفارة روسيا بواشنطن أن ادعاء واشنطن براءتها من تفجير أنابيب "السيل الشمالي" لا يحظى بأي مصداقية، مشددة على أهمية إطلاق تحقيق دولي محايد وشفاف في هذا العمل التخريبي.

وقال بيان السفارة الروسية على قناتها على "تيلغرام": "إن تصريحات المسؤولين المحليين، الذين تشهد لهم المنصات الدولية بالكذب والتضليل لمرات عديدة، لا توحي بأي ثقة، وخاصة على خلفية الوعود التي أطلقها ممثلو تلك الإدارة بالتخلص من البنية التحتية الحيوية الموجودة في بحر البلطيق، والذرائع بعدم قبولي علاقات الطاقة المتبادلة المنفعة بين روسيا وأوروبا. ونحن من جانبنا، ندعو بصورة مستمرة إلى إطلاق تحقيق دولي محايد وشفاف في عملية التخريب التي لحقت بالسيل الشمالي".

وشدّدت السفارة على أن الولايات المتحدة بدورها تقوم بعرقلة إجراء هذا التحقيق.

وقالت السفارة متسائلة: "والسؤال هنا.. ما الذي يخشاه شركاؤنا السابقون عندما يعلنون رسميا عدم تورطهم في تنظيم الهجوم الإرهابي؟ هل لديهم ما يخفونه؟ "

المصدر: تاس