سوريا.. طائرة مساعدات إنسانية روسية تحمل 1583 طنا تحط في مطار حميميم

وصلت إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا طائرة محملة بمساعدات إنسانية لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، بحسب نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف.

وقال غورينوف يوم السبت: "يتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في الجمهورية العربية السورية في إطار العلاقات الثنائية. وقد وصلت خلال اليوم الماضي طائرة تحمل شحنة مساعدات إنسانية الى قاعدة حميميم الجوية الروسية ".

إقرأ المزيد

وأضاف غورينوف أنه تم تسليم 37 طنا من المساعدات الإنسانية من روسيا خلال يوم واحد، وفي المجموع وصل 1583 طنا منها إلى سوريا.

وفي سياق آخر، سجل المركز الروسي للمصالحة، عمليتي قصف في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال اليوم الفائت.

وذكر أن عملية القصف الأولى مصدرها مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بمحافظة إدلب، والثانية من قبل تنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي (المحظورين في روسيا الاتحادية) في محافظة حماة.

المصدر: تاس