كيف باتت شبه جزيرة القرم بعد 9 سنوات من عودتها لروسيا؟.. إنجازات اقتصادية جبارة وخطط مستقبلية

أفادت وزارة الإعمار الروسية بأن آلية المنطقة الاقتصادية الحرة (FEZ) في القرم وسيفاستوبول تمكنت من تشغيل أكثر من 5.7 ألف منشأة بنية تحتية وخلق 94 ألف فرصة عمل، منذ عام 2015.

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وجاء في بيان الوزارة: "يتمثل أحد أنشطة برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جذب الاستثمار الخاص إلى شبه الجزيرة. وحتى الآن، يتم تنفيذ آلية مثل المنطقة الاقتصادية الحرة بنجاح. هذه الآلية جعلت من الممكن تشغيل 5777 مرفقا للبنية التحتية وخلق 94 ألف فرصة عمل".

وتجدر الإشارة إلى أنه بحلول بداية هذا العام، أصبح 1578 كيانا تجاريا مشاركا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشبه جزيرة القرم، منها 85٪ على الأقل من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أوضحت وزارة البناء أنه بفضل برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، تم بناء 662 كيلومترا من الطرق والبنية التحتية للطرق، وتمت تهيئة وتحويل 4.2 ألف كيلومتر من الطرق إلى الحالة المعيارية (المعدة للاستخدام). أهمها بالنسبة لشبه الجزيرة هو جسر كيرتش وطريق تافريدا السريع، ومن المقرر الانتهاء من الجزء الأخير منه في المستقبل القريب.

وبحسب الوزارة، من المخطط بناء وإعادة بناء 27 منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي في السنوات المقبلة: "في عام 2022، لضمان إقامة منتدى الشباب التعليمي لعموم روسيا في مدينة سوداك، تم الانتهاء من بناء قناة مياه وجهاز تجميع ضغط مع محطات ضخ مياه الصرف الصحي، كما تم الانتهاء من بناء وإعادة بناء ثلاثة مرافق لمعالجة مياه الصرف الصحي. في الوقت الحالي، يجري العمل على إعادة بناء وبناء 12 منشأة أخرى من هذا النوع، وهناك 12 منشأة أخرى في مرحلة التصميم".

تعمل المناطق الاقتصادية الحرة في القرم وسيفاستوبول منذ عام 2015. ويعفى سكانها من دفع ضريبة الأملاك لمدة عشر سنوات، وضريبة الأراضي لمدة ثلاث سنوات، والرسوم الجمركية والضرائب على الواردات. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير قطع الأراضي لسكان المنطقة الاقتصادية الحرة دون تقديم عطاءات.

وبالنسبة للخطط المستقبلية في القرم..

سيتم بناء أكثر من 130 مرفقا اجتماعيا، بما في ذلك المدارس ورياض الأطفال ومركز للأطفال ومخيم صحي، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول كجزء من برنامج الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق بحلول نهاية عام 2027، بحسب ما ذكرته الوزارة.

وبحسب بيان الوزارة: "في العام الماضي، تم تمديد برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول حتى عام 2027. وبحلول نهاية البرنامج، من المقرر بناء 133 مرفقا اجتماعيا آخر في شبه الجزيرة، بما في ذلك هذه المعالم كمركز أطفال أرتيك ومعسكر أوميغا الصحي، ومرافق البنية التحتية لجامعتي القرم وسيفاستوبول، وبناء مسرح أكاديمي للرقص في سيفاستوبول، بالإضافة إلى 43 روضة أطفال أخرى و17 مرفقا للتعليم العام".

ويلاحظ أنه في إطار برنامج الدولة تم بناء 156 مرفقا اجتماعيا على مدى ثماني سنوات، ثلثها في التعليم. بالإضافة إلى ذلك، أعيد بناء 48 مرفقا للرعاية الصحية، وتم بناء 874 مكانا جديدا في المؤسسات الطبية. ومن المخطط حتى عام 2027 الانتهاء من بناء 10 مؤسسات أخرى.

كما يجري العمل على البناء النشط في إطار المشروع الوطني "الإسكان والبيئة الحضرية".

ويحيي سكان شبه جزيرة القرم اليوم السبت الذكرى التاسعة لعودتهم إلى الأم- روسيا، بعد استفتاء تم تنظيمه يوم 16 مارس عام 2014.

المصدر: تاس