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نيبينزيا: سلوك واشنطن يجعلنا نعيد النظر في آلية قبول المتحدثين الضيوف في مجلس الأمن الدولي

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نيبينزيا: سلوك واشنطن يجعلنا نعيد النظر في آلية قبول المتحدثين الضيوف في مجلس الأمن الدولي
Globallookpress
مجلس الأمن الدولي
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو ستعيد النظر في موقفها حول قبول المتحدثين في اجتماعات مجلس الأمن الدولي آخذة بعين الاعتبار سلوك واشنطن بهذا الخصوص.

وجاءت تصريحات نيبنزيا في أعقاب الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء "تصويت إجرائي" في إطار مجلس الأمن الدولي، على الخطاب الذي ستتقدم به مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك، داريا موروزوفا.

وطلبت ذلك اليوم الجمعة، المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وقالت غرينفيلد: "تطلب الولايات المتحدة إجراء تصويت إجرائي على مشاركة السيدة موروزوفا في هذا الاجتماع بصفتها "متحدثة ضيفة".

وأضافت: "نأسف لضرورة طلب إجراء هذا التصويت، رغم أن غالبية أعضاء مجلس الأمن أمس واليوم أعربوا لرئيس المجلس عن بالغ قلقهم."

المصدر: تاس

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