روسيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة في منطقة ساكي في شبه جزيرة القرم

أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية، اليوم الخميس، طائرة مسيرة في منطقة ساكي بشبه جزيرة القرم، بحسب ما ذكره رئيس الجمهورية سيرغي أكسيونوف على هواء قناة "سولوفيوف لايف تي في."

وأضاف أكسيونوف: "الطائرات المسيّرة التي تطير بشكل دوري يتم إسقاطها بواسطة منظومات الدفاع الجوي. وقبل ساعات قليلة فقط تم إسقاط طائرة بدون طيار في منطقة ساكي ."

وضح في قناته على "تيلغرام" أن المسيرة تعود إلى قوات نظام كييف.

وقال: "الوضع تحت السيطرة وشبه جزيرة القرم تحت حماية موثوقة لقواتنا المسلحة. وهذا يثبت مرة أخرى صحّة الخيار الذي اتخذناه في عام 2014. إنها دولة إرهابية تقاتل بأساليب إرهابية".

المصدر: تاس