لافروف يعلق على حادث سقوط المسيرة الأمريكية في البحر الأسود

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي حوادث عرضية بين أكبر بلدين نوويين في العالم، قد تثير مواجهة تنطوي على مخاطر جدية.

وقال لافروف في حديث لقناة "روسيا 1"، يوم الأربعاء، إن "أي حوادث من شأنها أن تثير صداما بين دولتين كبريين وأكبر دولتين نوويتين في العالم، تحمل في طياتها مخاطر جدية دائما. ولا يمكن لهم (للأمريكيين) ألا يدركوا ذلك".

وتابع لافروف قائلا إن الجانب الأمريكي "يتجاهل تماما أن عسكريينا أعلنوا بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة مناطق معينة من البحر الأسود مناطق مغلقة جزئيا أمام استخدام أي أجهزة طائرة".

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وأضاف أن "التجاهل السافر لهذا الأمر يدفع للتفكير في أن الجانب الأمريكي يحاول باستمرار إمكانيات للاستفزاز وتأجيج المواجهة".

وأشار إلى أن "هذا أمر سيء لأنهم كانوا يتحدثون دائما أنهم دولة مسؤولة ومعنيون بالاستقرار الاستراتيجي... لكن أقوالهم تختلف عن الأفعال".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 14 مارس أن طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 Reaper دخلت أجواء منطقة إجراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لمتابعة الوضع، وأن الطائرة الأمريكية سقطت في البحر بنتيجة مناورة حادة بعد فقدانها الارتفاع، دون أي تعامل مباشر للمقاتلتين الروسيتين معها.

بدورها، اتهمت واشنطن القوات الروسية بـ"اعتراض غير مهني" للطائرة المسيرة، مما أدى إلى سقوطها، حسب قول البنتاغون.

المصدر: نوفوستي