مجلس "الدوما" يعلن عن زيادة عدد طلاب الدراسات العليا في روسيا

أعلن مجلس "الدوما" الروسي ارتفاع العدد الإجمالي لطلاب الدراسات العليا في الجامعات الروسية.

صرح بذلك الاثنين 13 مارس نائب رئيس لجنة العلوم والتعليم العالي في مجلس الدوما، فلاديمير كونونوف في أعقاب اجتماع اللجنة التي بحثت هذا التقرير.

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وأشار البرلماني إلى أن التقرير الذي قدّمه مجلس الرقابة المالية للجنة استعرض نزعة إيجابية في ارتفاع عدد طلاب الدراسات العليا في الجامعات الروسية باعتبارهم قدرة كامنة هامة لازمة لضمان السيادة الاقتصادية والتكنولوجية للدولة الروسية، وبينهم الذين سيصبحون في المستقبل علماء وأساتذة دكاترة لشتى العلوم.

وأشار البرلماني إلى أن مهمة الدولة اليوم هي توفير الحد الأقصى من دعم الشباب الموهوبين وتوسيع شبكة مساعدتهم على المستوى الإقليمي وتمويل برامج الإسكان للعلماء الشباب.

قيما أشار فلاديمير كونونوف إلى أن التقرير أظهر من ناحية أخرى التقليل من حصة الإيرادات الناتجة عن البحوث العلمية والمشاريع التصميمية ضمن الأرباح العامة التي حققتها الجامعات في الأعوام الخمسة الماضية.

وقال إن البحوث العلمية والتصميمية هي حافز قوي لتنمية الاقتصاد الوطني على ضوء العقوبات المفروضة على البلاد، ومن الضروري في هذا السياق تحديث نظام إدارة العلم وتوسيع شبكة البحوث العلمية والتصميمية وضمان التعاون الأوثق بين الجامعات وشركات القطاع العام والشركات الخاصة الرائدة.

وشدد على ضرورة تطوير البحوث العلمية في كافة مجالات الافتصاد الوطني، بما في ذلك القطاع الدفاعي والطب والزراعة وقطاع الإنشاء. ومن الضروري كذلك التطبيق السريع لنتائج البحوث العلمية في مجال الإنتاج، ما سيضمن السيادة التكنولوجية المطلقة والتحقيق الناجح لأهداف تنمية البلاد ورفع سمعة البحوث العلمية الروسية في العالم.

يذكر أن تقرير مجلس الرقابة المالية سيقدّم إلى اجتماع مجلس الدوما الروسي في 16 مارس الجاري.

المصدر: تاس