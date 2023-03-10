بوغدانوف والجعفري يبحثان تعزيز العلاقات الروسية السورية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير السوري لدى روسيا بشار الجعفري، سبل تعزيز العلاقات الروسية السورية في مختلف المجالات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "تمت خلال المحادثات مناقشة تعزيز الشراكة الروسية السورية في مختلف المجالات، وتعميق الحوار السياسي حول قضايا الشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك".

وعقد الاجتماع بناء على طلب الدبلوماسي السوري.

وأشارت الوزارة إلى مباحثات أجراها بوغدانوف مع سفير تركيا في موسكو محمد سمسر، تناولت الحل السياسي للأزمة في سوريا.

وذكرت أنه تم التركيز على تنسيق الجهود لضمان السلام والأمن المستدامين في سوريا وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وكان ميخائيل بوغدانوف قد أعلن أنه يجري العمل على ترتيب هادئ لاجتماع يضم وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وقال: "نعمل على ذلك وأستطيع أن أخبركم بأننا اتفقنا على عدم الكشف عن التفاصيل حتى يحين الوقت، ليس كل شيء بهذه البساطة، يجب أن نعمل بتكتم وفق مبادئ الدبلوماسية الهادئة".

وفي ديسمبر، استضافت روسيا أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ 11 عاما.

المصدر: "تاس"