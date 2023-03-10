مجلس الأمن الروسي برئاسة بوتين يناقش العلاقة مع أقرب الجيران

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي عبر الفيديو/ ناقس خلاله العلاقة مع دول الجوار والحلفاء.

وحضر هذا الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، وأمين المجلس نيقولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ومدير هيئة الأمن الفدرالية ألكسندر بورتنيكوف، ومدير المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، والممثل الخاص للرئيس لحماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.

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وفي مستهل الاجتماع أشار بوتين إلى أن الحديث في المجلس اليوم سيتطرق إلى تطوير العلاقات في أحد أهم المجالات وهو تطوير العلاقات مع أقرب جيران وحلفاء روسيا وتحديدا في المجموعة الاقتصادية الأوراسية، حيث قال الرئيس: "هناك عدد من الجوانب التي تقع باستمرار في مجال اهتمامنا، إلى جانب قضايا أخرى منفصلة نناقشها اليوم".

المصدر: موقع الكرملين