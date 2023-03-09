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لا إصابات بحريق نشب في سفينة روسية باسطنبول

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لا إصابات بحريق نشب في سفينة روسية باسطنبول
Legion-Media
حريق في اسطنبول (صورة أرشيفية)
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لم يسفر الحريق الذي اندلع في سفينة صيد روسية في حوض بناء السفن باسطنبول عن سقوط ضحايا، وتم نقل جميع أفراد طاقمها إلى سفينة أخرى، حسبنا أفادت القنصلية العامة الروسية في المدينة.

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وذكرت وكالة "نوفوستي" نقلا عن البعثة الدبلوماسية الروسية، أن الحريق شب على متن سفينة الصيد "إستر" التي تحمل العلم الروسي، والتي كانت قيد التصليح في حوض بناء السفن في منطقة توزلا شرقي اسطنبول، بعد أن اندلعت شرارته الأولى في غرف نوم البحارة.

وقالت القنصلية: "تم استدعاء رجال الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمكنوا من إخماده حوالي الساعة 22:00 مساء، دون أن يتسبب في وقوع إي إصابات، حسب الطوارئ التركية".

وأوضح القنصلية أن أفراد طاقم السفينة الـ66 وجميعهم من مواطني روسيا، تم نقلهم مؤقتا إلى السفينة "بالتييسكايا كوسا" المجاورة.

المصدر: "نوفوستي"

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