وسائل إعلام: اندلاع حريق في سفينة صيد ترفع العلم الروسي بإسطنبول (فيديو)

ذكرت صحيفة Milliyet التركية، أن حريقا اندلع في سفينة صيد تحمل العلم الروسي، كانت قيد الإصلاح في منطقة توزلا بإسطنبول.

ووفقا للصحيفة: "اندلع الحريق في حوالي الساعة 19.00، على سفينة صيد بطول 120 مترا تحمل العلم الروسي، كانت قيد الإصلاح في حوض بناء السفن في منطقة توزلا أيدينتيبي، وأبلغ الموظفون الذين رأوا حريقا في المنطقة السكنية للسفينة، رجال الإطفاء بالوضع. وارسلت فرق إطفاء من أحياء توزلا وبنديكا وكارتالا وأورخانلي إلى المنطقة".

وأفادت وكالة DHA، أنه تم إجلاء طاقم السفينة التي ترفع العلم الروسي في حوض بناء السفن، وقالت الوكالة: "تم إجلاء موظفي شركة تجهيز الأسماك من على متن السفينة".

فيما يستمر رجال الإطفاء في محاولة إخماد الحريق.

المصدر: نوفوستي