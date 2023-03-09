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زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا

أخبار روسيا

زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا
Sputnik
شبه جزيرة كامتشاتكا
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أفاد مصدر بفرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي، بأن هزات أرضية جديدة بقوة 5.5 درجة ضربت المنطقة.

ووفقا له، تم في الساعة 04:10 من يوم الخميس بالتوقيت المحلي(الأربعاء 19:10 بتوقيت موسكو) تسجيل وقوع زلزال قوته 5.5 درجة في البحر بالقرب من الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وقال المصدر: "كانت قوة الزلزال 5.5 درجة.  ووقعت بؤرته على عمق - 51.6 كلم".

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وشدد المصدر على أنه، لم يتم الإعلان عن وجود تهديد بحدوث تسونامي في المنطقة نتيجة لذلك.

ولم ترد بعد أية معطيات عن وقوع أضرار مادية في المنطقة نتيجة هذه الهزات الأرضية.

في يوم أمس، أفادت نفس المصلحة بوقوع بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جنوب أراضي الإقليم.

ووفقا لها، شعر سكان ثلاث مناطق بالزلزال وهي فيليوتشينسك وبيتروبافلوفسك كامتشاتسكي وأوزرنوفسكي.

المصدر: تاس

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