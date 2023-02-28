بوتين يمنح صبيا داغستانيا بعد وفاته ميدالية لشجاعته في إنقاذ شقيقه الصغير من ذئب

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الصبي، أحمد أحمد، من جمهورية داغستان الروسية، ميدالية تقديرا لشجاعته في إنقاذ شقيقة الصغير من ذئب.

وقال بيان أصدره الكرملين إنه "تقديرا لتصرفاته الجريئة والحاسمة من أجل إنقاذ أخيه الصغير في ظروف شديدة، منحت ميدالية للصبي، أحمد أحمد، بعد مقتله خلال الحادثة".

وحدث ذلك في يوليو 2022 في منطقة تسونتينسكي بجمهورية داغستان الروسية، حين هاجم ذئب ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و9 سنوات يسبحون في نهر بمنطقة ريكوه حيث هاجم المفترس الطفل الصغير أبو بكر أحمد الذي أنقذه أخاه الكبير أحمد أحمد من خلال تحويل انتباه الذئب إليه، ثم جره إلى الغابة وموته هناك.

المصدر: نوفوستي