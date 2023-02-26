القوات الروسية تحرز تقدما مهما على محور مارينكا في دونيتسك (فيديو)

أحرزت وحدات من القوات الروسية تقدما مهما على محور مارينكا في دونيتسك، مما يشكل تهديدا للدفاعات الأوكرانية في الضواحي الجنوبية الغربية لتلك البلدة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي".

ونشرت "نوفوستي" مقطع فيديو للهجوم على إحدى النقاط المحصنة الأوكرانية في المنطقة، حيث عثرت مجموعة استطلاع روسية على أربعة جنود للعدو. ولم يحاول التصدي إلا واحد منهم، وتبين أنه مرتزق من جورجيا، وبمجرد إصابته بجروح مميتة، استسلم ثلاثة جنود أوكرانيين على الفور دون أن يتحركوا لنجدته.

وذكرت الوكالة، أنه نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، تمكنت القوات الروسية خلال اليوم الماضي من التقدم لمسافة كيلومتر على محور مارينكا، ما يمثل خطوة مهمة للغاية في الطريق نحو تحرير البلدة.

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ومارينكا هي إحدى ضواحي دونيتسك، وتقع على بعد كيلومتر من منطقة بتروفسكي التابعة لعاصمة الجمهورية. وفيها مواقع مهمة للقوات الأوكرانية، وهذه هي إحدى المناطق التي تستهدف منها دونيتسك بانتظام بقصف مدفعي.

وفي وقت سابق هذا الشهر ذكر دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القتال يدور في الجزء الغربي من مارينكا.

وقرب مارينكا تقع قرية نوفوميخايلوفكا التي يفتح منها الطريق إلى الضواحي الشمالية لمدينة أوغليدار الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"