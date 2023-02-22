مندوب روسي: موسكو قد تعيد النظر في قرارها بشأن معاهدة "ستارت" بشروط معينة

أعلن دبلوماسي روسي رفيع أن موسكو قد تعيد النظر في قرارها تعليق العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3) إن بادرت واشنطن ببعض الخطوات الإيجابية.

وأكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في منشور على "تلغرام" يوم الأربعاء، أن "التعليق لا يعني الانسحاب. ويمكن مراجعة الوضع في حال أبدت الولايات المتحدة إرادة سياسية وبذلت جهودا نزيهة لخفض التصعيد عموما واستئناف العمل الكامل بمعاهدة "ستارت".

إقرأ المزيد

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 21 فبراير عن تعليق روسيا العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وأوضحت الخارجية الروسية أن موسكو لم تنسحب من المعاهدة، وستواصل الالتزام بالقيود على أعداد الصواريخ الواردة فيها حتى انتهاء موعد سريان المعاهدة.

المصدر: تاس