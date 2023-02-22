ريابكوف: الغرب يسعى لزوال روسيا عن الخريطة "ولكنهم أكثر عرضة للزوال"!

أعلن نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف أن البعض في الغرب يرغب بزوال روسيا عن خريطة العالم، مؤكدا أن "هذا لن يحدث"، و"على واشنطن فهم تصميم موسكو الدفاع عن وجودها في كل الظروف."

وقال ريابكوف، اليوم الأربعاء على أثير برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا -1" التلفزيونية: "أضغاث أحلام، من حدّدوا النغمة اليوم في واشنطن، وليس فقط في واشنطن، في العواصم الغربية الأخرى، يريدون أن تختفي روسيا من خريطة العالم، لكن هذا لن يحدث. بل هم أكثر عرضة للزوال."

وأضاف: "يجب أن يتفهموا تصميمنا على أننا تحت أي ظرف من الظروف <...> نضمن الوقوف إلى جانب ما نقدمه للعالم وما هي حقيقتنا "،

المصدر: تاس