الخارجية الروسية: سياسة واشنطن تهدف إلى تقويض الأمن القومي لبلادنا

أعلنت الخارجية الروسية أن العمل بشكل طبيعي مع الولايات المتحدة والغرب عموما، لم يعد ممكنا، وأن سياسات واشنطن تهدف إلى "تقويض الأمن القومي" لروسيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، يوم الثلاثاء، حول تعليق روسيا العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3)، إن "العمل مع الولايات المتحدة والغرب عموما بشكل طبيعي لم يعد ممكنا سواء مبدئيا أو في مجال الرقابة على الأسلحة الذي لا يمكن فصله عن الواقع الجيوسياسي والعسكري والاستراتيجي".

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وأضافت الخارجية أن "هناك كل الأسس للتأكيد أن سياسية الولايات المتحدة تهدف إلى تقويض الأمن القومي لروسيا، ما يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية والمفاهيم المثبتة في مقدمة معاهدة "ستارت"، والتي تقوم على أساسها، والتي ما كان للمعاهدة أن تعقد بدونها".

وأشارت الخارجية إلى أن الولايات المتحدة كانت تنتهك البنود الرئيسية للمعاهدة منذ فترة، مؤكدة أن القرار الروسي بتعليق العمل بالمعاهدة يمكن التراجع عنه في حال بذلت واشنطن جهودا لاستئناف عمل المعاهدة.

يذكر أن الرئيس الروسي أعلن يوم الثلاثاء عن تعليق روسيا العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية على خلفية السياسات الأمريكية تجاه روسيا.

المصدر: تاس