بوتين يثبت موعد الانتخابات الرئاسية والإقليمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الانتخابات المحلية والإقليمية سيتم تنظيمها في سبتمبر من هذا العام، والانتخابات الرئاسية عام 2024 في التزام صارم بالقانون والدستور.

وقال الرئيس الروسي في خطاب توجه به اليوم الثلاثاء للجمعية الفيدرالية إن "انتخابات السلطات المحلية والإقليمية ستجري في سبتمبر من هذا العام والانتخابات الرئاسية في عام 2024 ستجرى في إطار التزام صارم بالقانون، مع الالتزام بكافة الإجراءات الديمقراطية والدستورية".

وأضاف بوتين أن جميع القوى السياسية في روسيا، على الرغم من اختلاف مقارباتها للمسائل الاجتماعية والاقتصادية، متحدة بشأن مسألة أمن البلاد وسيادتها.

واستشهد بوتين بما قاله بيوتر ستوليبين (سياسي روسي) الذي قال "فيما يتعلق بالدفاع عن روسيا، يجب علينا جميعا أن نتحد وننسق جهودنا وواجباتنا وحقوقنا من أجل الحفاظ على حق تاريخي سام، وهو حق روسيا في أن تكون قوية".

وأشار بوتين إلى أن هذه الكلمات قيلت في مجلس الدوما منذ أكثر من 100 عام، لكنها تتوافق تماما مع عصرنا.

المصدر: نوفوستي