بوتين يدعو لتدريب 5 ملايين متخصص في الإلكترونيات والصناعة النووية

أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال خطابه السنوي الذي وجهه اليوم إلى الجمعية الفيدرالية إلى تزايد الطلب في سوق العمل على خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية في البلاد.

وقال بوتين خلال الخطاب: "يوجد طلب كبير على خرجي الجامعات والفنيين في سوق العمل، في غضون السنوات الخمس المقبلة من الضروري تدريب حوالي 5 ملايين متخصص في مجال الإلكترونيات والصناعات النووية وصناعة الأدوية وغيرها".

وأضاف " من المهم تركيز الموارد على النتائج الأكثر أهمية، تعتمد التقنيات الجديدة على الأبحاث الأساسية، ومن الضروري منح العلماء مزيدًا من الحرية.. من المهم تأمبن موضوع السكن للباحثين الشباب أيضا، تحتاج الحكومة لتحديد الاحتياطات لتوسيع برنامج تأمين السكن لطلاب الجامعات والباحثين".

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ونوه بوتين خلال خطابه "إلى ضرورة دعم طلاب الجامعات وطلاب الدراسات العليا لمتابعة دراستهم في حال كانت مهنتهم تتطلب تدريبا أو تعليما إضافيا، وإلى ضرورة تطوير نظام تعليمي في روسيا أفضل من النظام الذي كان موجودا في حقبة الاتحاد السوفيتي، وخلق تجربة تعليمية جديدة في البلاد".

وقال خلال كلمته "أود أن أقول أن طلاب الجامعات والمعاهد الذين يدرسون سيتمكنون من مواصلة دراستهم وفقا للبرامج التعليمية الحالية، ويجب آلا يفقدوا أيّا من حقوقهم".

المصدر: وكالات روسية