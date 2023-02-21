بوتين: لدينا كل شيء لضمان الأمن وفي الوقت نفسه لضمان التنمية المستدامة للبلاد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية إن روسيا لديها كل ما تحتاجه لتطوير اقتصاد البلاد وضمان قدرتها الدفاعية وأمنها.

وأضاف الرئيس بوتين: "أنا على ثقة بأن لدينا فرصا لتحقيق اختراق مماثل في مجالات أخرى، لم نسمح بتراجع سوق العمل، بل على العكس، لقد حققنا انخفاضا في البطالة في ظل ظروف اليوم".

وتابع قائلا: "الدفاع عن البلاد هو بالطبع أهم أولوية، ومع ذلك، عند حل المهام الاستراتيجية في هذا المجال، يجب ألا نكرر أخطاء الماضي. ندمر اقتصادنا. لدينا كل شيء لضمان الأمن وخلق الظروف لتنمية واثقة للبلاد".

ولفت الرئيس إلى أن الدول الغربية أطلقت "جبهة اقتصادية" ضد روسيا، لكن تبين أن الاقتصاد الروسي أقوى مما كانوا يتصورون. مضيفا أن روسيا تمكنت من ضمان استقرار الوضع الاقتصادي ودعم رواد الأعمال والنظام المالي.

المصدر: RT

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