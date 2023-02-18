زلزال بقوة 4,8 درجة في الشرق الأقصى الروسي

أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي بوقوع زلزال بقوة 4,8 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت في أراضي الإقليم.

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وجاء في بيان صدر عن المصلحة: "وقع الزلزال على عمق 67,3 كيلومترا وقوته – 4,8 درجة على مقياس ريختر".

وأضاف أنه تم تسجيل الهزة الأرضية في الساعة 19:22 من اليوم السبت بالتوقيت المحلي في منطقة المياه في خليج كرونوتسكي على بعد 154 كيلومترا من مدينة بيتروبافلوسكي كامتشاتسكي.

المصدر: نوفوستي