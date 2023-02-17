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مصرع 5 أشخاص جراء حريق في ضواحي مدينة إيركوتسك

أخبار روسيا

مصرع 5 أشخاص جراء حريق في ضواحي مدينة إيركوتسك
NTV.RU
قرية ماموني، ضواحي إيركوتسك، روسيا
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لقي 5 أشخاص مصرعهم في حريق اندلع اليوم الجمعة في مبنى سكني خشبي في قرية ماموني بضواحي مدينة إيركوتسك الروسية.

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وجاء في بيان صدر عن دائرة التحقيق التابعة للجنة التحقيق الروسية في مقاطعة إيركوتسك: "في الساعة 05:09 صباح اليوم الجمعة ورد بلاغ بوقوع حريق في منزل خشبي مكون من شقتين يقع في قرية ماموني بمقاطعة إيركوتسك. وقبل وصول رجال الإطفاء خرج 6 أشخاص من المنزل بأنفسهم. وخلال تفتيش مكان الحادث تم العثور على جثث 5 أشخاص (ثلاثة رجال وامرأتان)".

ووفقا للمعلومات الأولية يعود سبب الحريق إلى الإهمال في التعامع مع النار أثناء التدخين.

المصدر: NTV.ru

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