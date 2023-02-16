بوتين: الاتفاق مع الأكراد أسهل من الأمريكيين في القضايا الإنسانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأمين مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا أن التفاوض مع الأكراد بشأن القضايا الإنسانية أسهل من التفاوض مع الأمريكيين.

أخبرت أمينة مظالم الأطفال الرئيس كيف أن القوات الأمريكية حاولت من خلال الأكراد منعها في البداية من أخذ الأطفال الروس إلى وطنهم.

تعليقا على ذلك قال الرئيس: "مع الأكراد يمكن التوصل لاتفاق .. هل اتفقتم؟ .. ألم أقل لك! .. حسنا يمكنك مواصلة هذا العمل".

وأضاف الرئيس: "الأكراد عقلانيون جدا، يمكننا الاتفاق معهم. التفاوض معهم أسهل من التفاوض مع الأمريكيين، وهم يسيطرون على الوضع هناك. نحن بحاجة لمواصلة هذا العمل من خلال السلطات السورية الرسمية، لكنني أعتقد أن القضايا الانسانية من الممكن حلها مع الأكراد مباشرة".

وتعهد الرئيس لأمين مظالم الأطفال بمساعدتها في هذا العمل.

المصدر: تاس