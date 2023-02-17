شاهد الشفق القطبي في سماء الأورال الروسية (صور)

شهدت مقاطعة سفيردلوفسك الروسية في ليلة 16/17 فبراير ظاهرة جميلة ونادرة في تلك المنطقة، وهي شفق القطب الشمالي.

المصوّر الروسي الشاب، يفغيني كوديموف الذي صور هذه الظاهرة في ضواحي مدينة يكاترينبورغ قال في مدونته على شبكة التواصل " VK ":" إن تلك الظاهرة لا تتشكل في سماء منطقتنا إلا نادرا ما. وبعد الوصول إلى موقع نشوئها اكتشفنا دقائق أخيرة للوميض".

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يذكر أن شفق القطب الشمالي أو بالأحرى الأضواء الشمالية هي ظاهرة توهج تنشأ في الطبقات العليا لغلاف الأرض الجوي نتيجة قصفها بأشعة واردة من الشمس وقت اندلاع العواصف المغناطيسية هناك. قد تظهر الأضواء الشمالية في كلا القطبيْن الشمالي والجنوبي. ويمكن رصدها كذلك من الفضاء ومن المحطة الفضائية الدولية على وجه الخصوص، لكنها نادرا ما تظهر في منطقة سفيردلوفسك بجبال الأورال.

المصدر: dzen.ru