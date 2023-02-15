موسكو: انسحاب روسيا من منظمة التجارة العالمية "هدية للأعداء"

أكدت الخارجية الروسية معارضتها لانسحاب موسكو من منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن مثل هذه الخطوة "هدية للأعداء".

ونقل موقع RBK تعليق وزارة الخارجية في هذا الشأن: "موقف الدوائر الروسية المعنية بما فيها وزارة الخارجية، معروف جيدا، وهو أن منظمة التجارة العالمية ستبقى منصة مهمة للدفاع عن المصالح الروسية في النظام التجاري العالمي، وتركها سيكون هدية لأعدائنا".

ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مايو الماضي، الحكومة بتقييم القيود التي فرضتها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على التجارة مع روسيا، ومدى توافقها مع قواعد ومبادئ المنظمة، وتقديم مقترحات للطعن في هذه الإجراءات.

كما أصدر بوتين تعليماته بتحديث استراتيجية عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية.

المصدر: نوفوستي