بوتين مشيدا بأداء الطوارئ الروسية: كانت دائما عنصرا مهما في نظام أمن روسيا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء وزارة الطوارئ الروسية، بما في ذلك في تركيا وسوريا والمناطق المحررة جراء العملية العسكرية الخاصة، مؤكدا أهمية الهيئة لضمان أمن روسيا.

وشدد بوتين في كلمة وجهها عبر الفيديو للمشاركين في الاجتماع الموسع لأعضاء إدارة وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأربعاء، على أن هذه الوزارة "كانت دائما ولا تزال جزءا مهما لا يتجزأ من النظام الأمني ​​لبلدنا".

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وأشار بوتين إلى أن رجال الطوارئ منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الخاصة "تصرفوا بشجاعة وحزم" خلال تنفيذ عمليات تتعلق بإجلاء السكان وإيصال المساعدات الإنسانية ونزع الألغام في المناطق المحررة.

ولفت بوتين إلى أن رجال الطوارئ الروس شاركوا في 35 مهمة إنسانية في الخارج خلال العام الماضي، وخص بالذكر انخراط فرق من وزارة الطوارئ بين الأوائل في عمليات البحث والإنقاذ في مناطق تركيا وسوريا المتضررة من الزلزال الكارثي الأسبوع الماضي.

وشكر بوتين القيادة والعسكريين والمتخصصين المدنيين في وزارة الطوارئ على تنفيذ مهامهم بمسؤولية ومهنيتهم واستعدادهم لتقديم المساعدة دون تريث للمحتاجين بغض النظر عن أي مخاطر.

وأكد الرئيس أهمية تطوير نظام الدفاع المدني، بما في ذلك أخذا في الاعتبارالتحديات الجديدة وتجربة العمل في دونيتسك ولوغانسك والأراضي المحررة.

ودعا بوتين إلى تكثيف العمل على تشكيل هيئات إقليمية تابعة لوزارة الطوارئ في مناطق روسيا الجديدة، كما شدد على أن عملية إعادة تجهيز وحدات وزارة الطوارئ يجب أن تكتمل ضمن الإطار الزمني المحدد لها.

المصدر: RT