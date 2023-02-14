وزارة الطوارئ الروسية تعلن انتهاء مهمة فرقها في سوريا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عودة فرقها من سوريا، بعد انتهاء مهمتها الإغاثية في المناطق المنكوبة بالزلزال هناك.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن طائرة "إيل-76" تابعة لها، هبتط بمطار جوكوفسكي بضواحي موسكو، مساء الثلاثاء، وعلى متنها موظفو فرق الإغاثة، الذين شاركوا في إزالة آثار الزلزال خلال الأسبوع الأخير.

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وكانت مجموعة الخبراء الروس تضم 50 شخصا، بمن فيهم 3 فرق مع كلاب مدربة.

وأكدت الوزارة أنهم "نفذوا كل المهام المحددة لهم"، مضيفة أنه من المتوقع أيضا عودة فريق الموظفين من تركيا.

يذكر أن فرق الإغاثة التابعة لوزارة الطوارئ الروسية توجهت إلى سوريا وتركيا في 6 فبراير الجاري، على الفور بعد الزلزال المدمر، الذي بلغت قوته نحو 7.7 درجة بمقياس ريختر، والذي قتل أكثر من 35 ألف شخص.

المصدر: تاس