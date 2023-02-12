سيناتور روسي: على بيربوك أن تدرك أن هناك أخطاء لا يمكن تصحيحها

وصف عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف توضيح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تصريحاتها السابقة عن "الحرب مع روسيا"، بأنها "محرجة".

وكتب بوشكوف على "تلغرام"، يوم السبت: "بعد توضيحاتها المحرجة، اعترفت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك بأن تصريحاتها عن الحرب مع روسيا كانت خاطئة".

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وأضاف أنه "على بيربوك أن تدرك أن هناك أخطاء لا يمكن تصحيحها"، مشيرا إلى أن "عددها غير قليل في تاريخ ألمانيا".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن الغرب "في حالة حرب مع روسيا". وفي وقت لاحق اعترفت الوزيرة بأن تصريحها كان "خاطئا".

المصدر: RT