 
مباشر

سيناتور روسي: على بيربوك أن تدرك أن هناك أخطاء لا يمكن تصحيحها

أخبار روسيا

سيناتور روسي: على بيربوك أن تدرك أن هناك أخطاء لا يمكن تصحيحها
Globallookpress Pavel Kashaev
العضو في مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqim

وصف عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف توضيح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تصريحاتها السابقة عن "الحرب مع روسيا"، بأنها "محرجة".

وكتب بوشكوف على "تلغرام"، يوم السبت: "بعد توضيحاتها المحرجة، اعترفت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك بأن تصريحاتها عن الحرب مع روسيا كانت خاطئة".

إقرأ المزيد
زاخاروفا: اعتراف بربوك بالخطأ بيان مهم للغاية!
زاخاروفا: اعتراف بربوك بالخطأ بيان مهم للغاية!

وأضاف أنه "على بيربوك أن تدرك أن هناك أخطاء لا يمكن تصحيحها"، مشيرا إلى أن "عددها غير قليل في تاريخ ألمانيا".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن الغرب "في حالة حرب مع روسيا". وفي وقت لاحق اعترفت الوزيرة بأن تصريحها كان "خاطئا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السادس