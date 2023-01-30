احتجاز 3 مراهقين نفذوا عملية تخريبية في سكة الحديد في ضواحي موسكو

أفادت دائرة جهاز الأمن الفيدرالي في موسكو ومقاطعة موسكو باحتجاز 3 مراهقين لإلحاقهم أضرارا بمرافق البنية التحتية للنقل في مقاطعة موسكو في قسم السكك الحديدية في اتجاه كورسك.

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وجاء في بيان صدر عن الدائرة، اليوم الاثنين: "تم إحباط عمل غير قانوني لـ3 مراهقين من سكان مدينة تشيخوف بمقاطعة موسكو والذين دمروا مرافق البنية التحتية للنقل في قسم السكك الحديدية في اتجاه كورسك".

وأضافت الدائرة أن طلاب الصف الثامن تواصلوا عبر تطبيق "تلغرام" مع أشخاص مجهولين عرضوا عليهم إلحاق ضرر بالبنية التحتية للنقل في السكك الحديدية الروسية مقابل المال. وبعد تلقي التعليمات وصل المراهقون إلى المكان المحدد وأكملوا المهمة، كما قاموا بتصوير أفعالهم على كاميرا الهاتف المحمول.

وأضاف البيان: "يجب الإشارة إلى أن هذه الأعمال غير القانونية يمكن تصنيفها كـ "عمل إرهابي" أو "عمل تخريبي" وتقضي بمعاقبة السجن لمدة 10 سنوات على الأقل وإلى السجن المؤبد بما في ذلك بالنسبة للأشخاص البالغين من العمر 14 عاما".

كما دعا أفراد الأمن المراهقين وأسرهم لعدم اتباع نهج الأشخاص الذين تستخدمهم الاستخبارات الأوكرانية لإجراء أعمال تخريبية في منشآت البنية التحتية للنقل في روسيا.

المصدر: نوفوستي