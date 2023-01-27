موسكو ترجح التوصل إلى إعلان منطقة آمنة في محيط محطة زابوروجيه

رجح مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إعلان منطقة آمنة في محيط محطة زابوروجيه الكهرذرية حتى نهاية فبراير المقبل، بوساطة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال أوليانوف لقناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الجمعة: "أعتقد أنه خلال شهر فبراير، بنهايته، قد يكون هناك بعض التقدم. على الأقل هناك فرص لذلك، لكن لا أحد يستطيع أن يضمن هذا الشيء".

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يشار إلى أن محطة زابوروجيه تقع في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا مؤخرا أسوة بمقاطعة خيرسون، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، حيث تتربع على الضفة الشرقية لنهر دنيبر في الشطر الشرقي من أوكرانيا.

وتعد أكبر محطة للطاقة الكهرذرية في أوروبا حيث تضم ستة مفاعلات باستطاعة ألف ميغاواط للواحد.

وتخضع المحطة منذ مارس 2022 لحماية القوات الروسية، حيث ألحقت بقطاع المحطات النووية الروسية بمرسوم من الرئيس فلاديمير بوتين، وصارت ملكا للحكومة الروسية.

المصدر: سبوتنيك