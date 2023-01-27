السفارة الروسية بواشنطن: سخافة العقوبات الأمريكية صارت تتضح أكثر فأكثر

أعلنت السفارة الروسية بواشنطن أن سخافة العقوبات الأمريكية ضد روسيا صارت تتضح أكثر فأكثر، مع كل حزمة جديدة منها.

وقالت السفارة الروسية في بيان لها، يوم الخميس، إن "الأمريكيين يواصلون إطلاق تهديداتها غير الشرعية بالعقوبات. وتم الإعلان عن مجموعة جديدة من القيود ضد روسيا يوم 26 يناير".

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وأضافت السفارة أنه "مع كل مجموعة جديدة من الحواجز الاقتصادية يصبح عدم فاعليتها وسخافتها واضحين أكثر فأكثر".

وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت فرض عقوبات إضافية ضد عدد من المسؤولين الروس، بمن فيهم نائب رئيس الحكومة، وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، وعدد من العسكريين وشركات ومؤسسات مرتبطة بمجمع الصناعات العسكرية الروسي وأشخاص وكيانات تعتبرها واشنطن على صلة بشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

المصدر: تاس