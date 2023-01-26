السفيرة الأمريكية الجديدة تصل موسكو

أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو عن وصول السفيرة الجديدة لين تريسي إلى العاصمة الروسية فجر الخميس.

ونشرت السفارة الأمريكية بموسكو تغريدة على "تويتر" بهذا الصدد.

يذكر أن لين تريسي هي أول امرأة تتولى منصب السفير الأمريكي لدى روسيا.

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وكانت لين تريسي سفيرة الولايات المتحدة لدى أرمينيا منذ عام 2019. وقبل ذلك كانت مستشارة لشؤون روسيا في قسم أوروبا وأوراسيا بالخارجية الأمريكية، وعملت كذلك في السفارة الأمريكية بموسكو خلال الفترة بين 2014 و2017، حيث كانت نائبة للسفير جون تيفت آنذاك.

وكانت تريسي، التي تخرجت في جامعة جورجيا كبكالوريوس في الشؤون السوفيتية في الثمانينيات، وتجيد اللغة الروسية، تشغل بعض المناصب الأخرى في الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي، وكانت مختصة بمنطقة آسيا الوسطى.

وتجدر الإشارة إلى أن منصب السفير الأمريكي لدى في موسكو كان شاغرا منذ مغادرة السفير السابق جون ساليفان في 4 سبتمبر الماضي.

المصدر: وكالات