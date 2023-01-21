وزراة الدفاع الروسية تجري تدريبات باستخدام منظومة S-300 المضادة للطائرات في موسكو

أجرت وزارة الدفاع الروسية، تدريبات لقواتها المسلحة، على استخدام منظومة S-300 المضادة للطائرات، لصد أية هجمات جوية محتملة على المنشآت العسكرية والإدارية الروسية.

وشارك في التدريبات التي أجريت في موسكو، أكثر من 150 ضابطا، و30 وحدة من المعدات العسكرية.

وأفاد موقع Nation News الإلكتروني، في وقت سابق، أن طواقم الغواصات الاستراتيجية التابعة للأسطول البحري الشمالي الروسي، ستولي اهتماما خاصا لإجراء عدة مناورات تدريبية تحت الجليد، خلال العام 2023.

يذكر أن الأسطول البحري الروسي، أجرى العام الماضي اختبارات لغواصاته النووية في أسطولي "الأمير أوليغ" و "نوفوسيبيرسك" في المحيط الهادئ، ومرت بنجاح تحت الجليد وصولا إلى قاعدة "فيليوتشينسك".

المصدر: RT