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خروج قطار شحن عن مساره في شرق روسيا

أخبار روسيا

خروج قطار شحن عن مساره في شرق روسيا
Sputnik
صورة من الأرشيف
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فتح المحققون قضية جنائية في ما يتعلق بحادث خروج 22 عربة شحن عن مسارها على سكة حديد "ترانس بايكال" في مقاطعة آمور بشرق روسيا صباح اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة التحقيقات الإقليمية الشرقية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية في بيان عبر "تلغرام"، إنها رفعت دعوى جنائية بشأن حادث خروج 22 عربة من قطار الشحن عن مسارها، وذلك بشهبة ارتكاب جريمة انتهاك لقواعد السلامة المرورية "تسببت في أضرار جسيمة".

وتواصل السلطات إجراء تحقيقات لكشف كافة ملابسات الحادث الذي وقع بقطار محمل بالفحم، كما يتم تحديد حجم الضرر.

وكانت 22 عربة من قطار الشحن خرجت عن مسارها صباح أمس الثلاثاء، ما أدى إلى إغلاق جزء من سكة الحديد مؤقتا، وتأخير عدد من قطارات الركاب، دون أن يتسبب في وقوع إصابات أو خلق تهديدات للسلامة البيئية.

المصدر: "تاس"

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