جراحون من بطرسبورغ يُخرجون من ساق جندي صاعق لغم كاد ينفجر

أجرى الجراحون من أكاديمية الطب العسكري بالقرب من بيلغورود عملية جراحية فريدة لجندي روسي حيث تم سحب صاعق لغم من ساقه.

صرح بذلك يوم 17 يناير المكتب الصحفي للأكاديمية.

وقال إن جنديا روسيا مصابا بجروح عديدة نقل يوم 10 يناير إلى المستشفى المحلي في بلدة (فالويكي) بمقاطعة بلغورود الروسية.

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واكتشف الجراحون أنه مصاب بعديد من الشظايا في الساقيْن والفخذيْن وتلف واسع في الأنسجة الرخوة، وجرح مخترق في تجويف البطن.

لكن الأهم من ذلك هو جرح غريب، حيث كان الصاعق الطرفي للغم عيار 122 مم عالقا في الأنسجة الرخوة بأسفل الساق اليمنى. وكان يمكن أن ينفجر في أية لحظة.

وأجرى الأطباء العسكريون عملية جراحية ناجحة، وهم يرتدون سترات واقية من الرصاص. وضم فريق العمليات 4 جراحين وطبيب تخدير وممرضة، وتم إخلاء الطاقم الطبي الذي لم يشارك بشكل مباشر في استخراج الشظية.

وأخرج المقدم الطبي، فيتالي إيفانوف، وهو يخاطر بحياته، أخرج شظية خطيرة من ساق الجندي وسلّمها لخبراء المتفجرات، واستمرت العملية كالمعتاد.

وقال ناطق باسم الأكاديمية إن حالة المريض لا تثير أي قلق في الوقت الحالي.

المصدر: فونتانكا.رو