روسيا تسجّل انخفاضا ملموسا في عدد المدخنين

سجلت هيئة الإحصاء الروسية انخفاضا ملموسا في عدد المدخنين، في ظل حملات الدعاية والتوعية ولاسيما بين الشباب للنهي عن التدخين، والقيود التي يتم تشديدها بشكل متدّرج لنبذ هذه العادة.

واشارت الهيئة إلى أن 37.4% من الرجال و10.3% من النساء، يدخنون في روسيا.

وعلى سبيل المقارنة فإن مؤشرات عام 2020 كانت أعلى، ودلّت على أن 39.07% من الرجال و10.6% من النساء يدخنون.

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وأشارت الإحصاءات إلى المناطق التي تتميز بالنيبة الأعلى من الرجال المدخنين وبينها:

جمهورية ألتاي 52.4%،

مقاطعة ساخالين 52%،

دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم 49.8%.

أما المناطق التي تتميز بالحد الأعلى من المدخنات فهي:

مقاطعة ساخالين 24.9%،

إقليم كامتشاتكا 24%،

جمهورية كومي 24%.

بينما يدخن في جمهورية الشيشان 7.6% وفي جمهورية إنغوشيا 8.8%، وفي جمهورية داغستان 13.6% من الرجال.

أما النساء فلا يدخّن في إنغوشيا (0%) وفي الشيشان (0%)، وفي جمهورية داغستان تدخن 0.2% من النساء فقط.

وفي العاصمة الروسية موسكو، يدخّن 34.4% من الرجال، و13.5% من النساء.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا