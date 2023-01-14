سلطات مدينة بيرديانسك: مجرمو الحرب الأوكرانيون يواصل ترهيب سكان مقاطعة زابوروجيه

قالت سلطات مدينة بيرديانسك، في بيان لها اليوم السبت، إن مجرمي الحرب في القوات الأوكرانية يواصلون محاولاتهم لترهيب سكان مقاطعة زابوروجيه.

وذكر البيان أن "العدو حاول في الخامسة من صباح اليوم توجيه ضربة ضد الأحياء السكنية بمدينة بيرديانسك، عن طريق قصفها باستخدام صاروخين موجهين من النوع بعيد المدى. لكن هذه المحاولة تكللت بالفشل لأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لقواتنا المسلحة، تمكنت من اعتراض الصاروخين وتدميرهما قبيل وصولهما إلى المدينة".

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وأضاف البيان: "للأسف، سقطت الأجزاء غير المنفجرة من الصواريخ الأوكرانية داخل حدود المدينة وتسببت بإتلاف الغطاء الاسفلتي لطريق عام، وإلحاق الضرر بخطوط نقل الطاقة الكهربائية، وتحطيم النوافذ في المباني السكنية المجاورة".

وشدد البيان على أن، محاولات سلطات كييف لتخويف سكان مقاطعة زابوروجيه الروسية ستفشل حتما. وسيواصل رجال الجيش الروسي حماية السلام على أرضنا بكل ثقة.

المصدر: قناة سلطات بيرديانسك على تيلغرام