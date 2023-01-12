روسيا.. سكان إيفينكي يتحدثون عن موجة صقيع وحرارة بلغت 75 درجة تحت الصفر

ضرب قرية إيسي التابعة لمنطقة إيفينكي الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من إقليم كراسنويارسك، موجة صقيع وتراوحت درجة الحرارة ما بين 73 و 75 درجة تحت الصفر.

من جانبها، لم تؤكد إدارة الأرصاد الجوية المركزية لسيبيريا، هذه المعلومات ولكنها لم تدحضها كذلك.

في وقت سابق، حذر خبراء الأرصاد الجوية من زيادة الصقيع في جميع أنحاء إقليم كراسنويارسك.

ووفقا لهم، كان من المتوقع أن تصل درجة الصقيع في إيفنكي إلى 55 درجة تحت الصفر.

من جانبه، أفاد أحد سكان المنطقة واسمه أندريه ميروشكو، بأن البرد القارس الذي بلغ 73-75 تحت الصفر ضرب المنطقة في الليلة الفاصلة بين 10و11 يناير.

وقال: "اليوم درجة الحرارة 64 مئوية تحت الصفر. أما يوم أمس فهذه صورة من شارع نابيروجنايا حيث درجة الحرارة 72 مئوية تحت الصفر وكذلك أقل بثلاث درجات من ذلك، أي 75 مئوية تحت الصفر. كان هناك شعور بأن الرأس سينفلق، لكن رغم ذلك كان من الممكن تحمل ذلك. كان من الصعب التنفس. حطب التدفئة متوفر وكذلك المياه وتعمل كل المؤسسات والمتاجر ولم يحدث هناك انقطاع للتيار الكهربائي. على مدار 55 عاما، كانت هذه هي المرة الأولى".

المصدر: نوفوستي