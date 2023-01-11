مدفيديف عن توريد "ليوبارد" لأوكرانيا: ستصبح قريبا "خردة معدنية صدئة"

عبّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عن اعتقاده بأن الدبّابات الغربية المقدّمة لأوكرانيا ستصبح قريبا عبارة عن "خردة صدئة." مؤكدا أن هذه الإمدادات لن تنقذ بلدا منهارا.

وكتب مدفيديف عن ذلك في قناته على "تيلغرام"، معلقا على الاجتماع في لفيف لرؤساء أوكرانيا وبولندا وليتوانيا.

وبحسب مدفيديف، فإن هؤلاء السياسيين "يبتهلون، كما تكشّف فيما بعد، من أجل وصول الدبابات."

وأضاف: "هناك كل أنواع "ليوبارد" هناك، و T-72التي قام أعداؤنا بتحديثها، <...> بعض الأنواع الإنجليزية الأخرى التي تندرج ضمن التصافي النهائية. "

وأردف قائلا: "كل هذا الحديد على أي حال سيصبح قريبا خردة معدنية صدئة ولن ينقذ هذا البلد الصُنعي من الانهيار."

المصدر: تاس