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مقتل 3 أشخاص جراء حريق متعمد في شقة سكنية بموسكو (فيديو)

أخبار روسيا

مقتل 3 أشخاص جراء حريق متعمد في شقة سكنية بموسكو (فيديو)
Sputnik
موسكو
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أفادت خدمة الطوارئ بمدينة موسكو بمقتل 3 أشخاص جراء حريق اندلع اليوم الأحد في شقة سكنية تقع جنوب غرب المدينة.

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ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الخدمة قوله: "في مبنى يتكون من 14 طابقا في شارع دميتري أوليانوف اندلع حريق في شقة في الطابق العلوي. لقي 3 أشخاص حتفهم جراء الحادث"ن وتم إنقاذ 4 أشخاص أخرين.

من جانبهم قال شهود عيان إنهم سمعوا انفجارا وشاهدوا نافذة سقطت من الشقة على حافلة عابرة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن رجلا قتل أمه وأخته بمسدس، ثم أشعل النار في الشقة وانتحر.

المصدر: تاس

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