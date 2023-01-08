بسبب الصقيع الشديد سكان موسكو يشهدون ظاهرة نادرة (صور)

شهد سكان العاصمة الروسية موسكو لليلة الثانية على التوالي ظاهرة أعمدة الضوء النادرة التي تظهر في السماء بسبب الصقيع الشديد.

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ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تعود درجات الحرارة في العاصمة الروسية إلى الارتفاع تدريجيا لتصل في 11 يناير الجاري إلى مستوى ناقص سبع درجات مئوية نهارا وناقص 12 درجة مئوية ليلا.

صورة من الإنترنت

صورة من الإنترنت

صورة من الإنترنت

على أن تعود درجات الحرارة إلى مستوياتها الوسطية في مثل هذه الفترة من العام في الـ13 من يناير الجاري عند مستوى يتراوح بين ناقص 1 وناقص 6 درجات مئوية .

المصدر: وكالات