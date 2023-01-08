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بسبب الصقيع الشديد سكان موسكو يشهدون ظاهرة نادرة (صور)

أخبار روسيا

بسبب الصقيع الشديد سكان موسكو يشهدون ظاهرة نادرة (صور)
قناة موسكو 24
موسكو
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شهد سكان العاصمة الروسية موسكو لليلة الثانية على التوالي ظاهرة أعمدة الضوء النادرة التي تظهر في السماء بسبب الصقيع الشديد.

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لليوم الثاني على التوالي درجات الحرارة ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر في موسكو
لليوم الثاني على التوالي درجات الحرارة ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر في موسكو

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تعود درجات الحرارة في العاصمة الروسية إلى الارتفاع تدريجيا لتصل في 11 يناير الجاري إلى مستوى ناقص سبع درجات مئوية نهارا وناقص 12 درجة مئوية ليلا.

بسبب الصقيع الشديد سكان موسكو يشهدون ظاهرة نادرة (صور)
صورة من الإنترنت
بسبب الصقيع الشديد سكان موسكو يشهدون ظاهرة نادرة (صور)
صورة من الإنترنت
بسبب الصقيع الشديد سكان موسكو يشهدون ظاهرة نادرة (صور)
صورة من الإنترنت

على أن تعود درجات الحرارة إلى مستوياتها الوسطية في مثل هذه الفترة من العام في الـ13 من يناير الجاري عند مستوى يتراوح بين ناقص 1 وناقص 6 درجات مئوية .

المصدر: وكالات

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