أكد سيرغي كيرينكو، النائب الأول لرئيس إدارة الرئيس الروسي، أن مهام العملية الخاصة والتي حدّدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قيد الإنجاز، مبينا أنه "بالتأكيد سيكون هناك نصر."

وقال كيرينكو للصحفيين: "المهام التي حدّدها الرئيس في العملية العسكرية الخاصة ستكون منجزة في كافة الأحوال. وسيكون النصر أكيدا والحياة اللائقة الطبيعية ".

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كما تحدّث عن استفزازات أوكرانيا خلال وقف إعلان إطلاق النار الذي بادرت إليه روسيا، وقال: "للأسف، هناك (استفزازات من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا). ما رأيته في دونباس. ومحاولات وصول طائرات مسيّرة ليلا عندما كان هناك قداس عيد الميلاد في سيفاستوبول، وفي منطقة خيرسون، وفي زابوروجيه. هذا هو الاختيار الداخلي لكل شخص."

وأردف قائلا: "مع الأسف، اليوم في جانب العديد من صانعي القرار اليوم، لم يبق في نفوسهم أي شيء مسيحي وأرثوذكسي. فليحاسبهم الله."

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر التعليمات بتنفيذ وقف لإطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في منطقة العملية العسكرية الخاصة من الساعة 12:00 يوم 6 يناير حتى 00:00 يوم 8 يناير.

من جهتها، كان رد فعل السلطات الأوكرانية سلبا على فكرة وقف إطلاق النار بالتزامن مع عيد الميلاد.

المصدر: تاس