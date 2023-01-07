بوتين يهنئ الروس بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المسيحيين الأرثوذكس وجميع المواطنين الروس بعيد ميلاد السيد المسيح، حسب التقويم الشرقي.

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وجاء في بيان للرئيس نشر في موقع الكرملين: "يلهم هذا العيد المشرق الحبيب الناس للأعمال والتطلعات الطيبة، ويعمل على تعزيز القيم الروحية الدائمة والمبادئ التوجيهية الأخلاقية، مثل الرحمة واللطف والعدالة في المجتمع. وأشير بارتياح عميق إلى المساهمة الإبداعية الضخمة التي تقدمها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والطوائف المسيحية الأخرى في روسيا من أجل وحدة المجتمع والحفاظ على ذاكرتنا التاريخية وتعليم الشباب وتعزيز مؤسسة العائلة".

كما أكد الرئيس بوتين على أن منظمات الكنيسة "تعير اهتماما أوليا للحفاظ على السلام بين القوميات والأديان والوفاق في بلادنا، وتهتم بمن يحتاج إلى المساعدة، وتدعم محاربينا المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف: "يستحق هذا العمل العظيم ومتعدد الأوجه احتراما مخلصا. وأتمنى للمسيحيين الأرثوذكس وكل من يحتفل بعيد الميلاد الصحة والنجاح وكل التوفيق".

المصدر: نوفوستي