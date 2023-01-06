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موجة صقيع تضرب موسكو ودرجات الحرارة تنخفض إلى ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر

أخبار روسيا

موجة صقيع تضرب موسكو ودرجات الحرارة تنخفض إلى ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر
Sputnik
موسكو
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أفاد كبير الخبراء بمركز الطقس "فوبوس"، ميخائيل ليوس، بأن ليلة الـ6 من يناير الجاري أصبحت الأبرد في موسكو منذ بداية الشتاء، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 22,6 درجة تحت الصفر.

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وكتب ليوس في صفحته على "تلغرام": "شهدت العاصمة موسكو أبرد ليلة منذ بداية الشتاء الجاري. وبلغت أقل درجة الحرارة في محطة الطقس الواقعة في أراضي مركز معارض عموم روسيا بموسكو في الساعة 07:00 صباح اليوم الجمعة 22,6 درجة تحت الصفر".

وأضاف أن مقاطعة موسكو سجلت أقل درجة للحرارة في مدينة تالدوم حيث انخفضت إلى 26,1 درجة تحت الصفر.

وتابع: "من الممكن أن تنخفض درجة الحرارة قليلا في الساعات التالية".

المصدر: نوفوستي

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