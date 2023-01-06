بوتين سيحيي قداس ليلة عيد الميلاد وفقا للتقويم الشرقي

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيحضر قداسا ليلة عيد الميلاد.

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وأضاف أن الرئيس بوتين يحضر تقليديا القداس بهذه المناسبة، وسيفعل ذلك في العام الجاري أيضا.

يذكر أن بوتين غالبا ما يذهب إلى إحدى المناطق الروسية لحضور قداس العيد في كنيسة ما، وقد احتفل عدة مرات بعيد الميلاد الأرثوذكسي (وفقا للتقويم الشرقي) في معبد بمنطقة نوفو أوغاريوفو في ضواحي موسكو.

وتحتفل الطوائف المسيحية الأرثوذكسية التي تسير وفق التقويم الشرقي ليلة السابع من يناير بعيد الميلاد المجيد.

المصدر: نوفوستي