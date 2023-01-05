إصابة أكثر من 20 شخصا في حريق شب بمبنى سكني في تشيبوكساري الروسية

قالت وزارة الصحة بجمهورية تشوفاشيا الروسية، إن أكثر من 20 شخصا أصيبوا في حريق شب بمبنى سكني في عاصمة الجمهورية مدينة تشيبوكساري.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: "بلغ عدد المصابين في الحريق 21 شخصا، من بينهم 10 أطفال".

وتم نقل الأطفال إلى مستشفى الأطفال السريري الجمهوري، ويبقى اثنان منهم في حالة متوسطة الخطورة. وبين المصابين البالغين، هناك واحد في حالة خطيرة واثنين في حالة متوسطة الخطورة.

ووفقا للمديرية الإقليمية لوزارة حالات الطوارئ، اندلع الحريق في شقة في الطابق الثاني من المبنى رقم 20 بشارع شيفتشينكو. وبدأ الحريق في الساعة 13.44 من بعد ظهر اليوم.

وقالت: "ومع وصول أول فرق الإنقاذ وسيارات الإطفاء، إلى مكان الحادث، كان الدخان يملأ مدخل المبنى بالكامل من الطابق الأول إلى الطابق التاسع. وسرعان ما نظم رجال الإطفاء عملية إخلاء السكان. وبمساعدة أجهزة الإنقاذ وسلمين، تم إخراج 26 شخصا إلى الشارع".

وتم إخماد النيران في الساعة الثالثة بعد الظهر، وبلغت مساحة الحريق 30 مترا مربعا. ويجري في الوقت الراهن التحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي