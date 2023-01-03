بوتين يعمّم الامتيازات الممنوحة للمشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا على مقاتلي دونباس

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصياغة خطة امتيازات موحدة تشمل جميع المشاركين في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لتنسحب على من دافعوا عن إقليم دونباس قبل انضمامه إلى روسيا.

وقال الكرملين في بيانه إن الرئيس بوتين كلف الحكومة الروسية بالعمل مع مجلس الاتحاد لتقديم اقتراحات تضاف على التشريعات الروسية لخلق نظام موحد للحقوق والامتيازات والضمانات الاجتماعية والتعويضات لمن شاركوا في القتال بدونباس إلى جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك منذ عام 2014 حتى انضمام الإقليم إلى روسيا.

المصدر: تاس